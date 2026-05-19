Oito municípios da região correm risco de perder recursos do Fundeb, aponta TCE

Oito municípios do Vale do Ivaí e região correm risco de perder recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). No total, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) emitiu alerta a 113 municípios paranaenses que apresentam pendências na remessa de dados obrigatórios para habilitação à Complementação VAAT (Valor Anual Total por Aluno) do Fundeb para o exercício de 2027. O número representa 28% dos 399 municípios do estado.

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Constam na lista do TCE os municípios de Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Kaloré, Marilândia do Sul, Novo Itacolomi, Rio Bom e Sabáudia.



As prefeituras com informações pendentes constam no levantamento divulgado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), desde 22 de abril. Se não forem regularizadas até 31 de agosto de 2026, as pendências impedirão o acesso à complementação no ano seguinte. A VAAT representa 10,5% do aporte total da União ao Fundeb e é destinada aos entes que atendem aos critérios sociais e financeiros. Confira aqui o Comunicado do FNDE.

Entre as irregularidades apontadas pelo FNDE estão a ausência de envio ou necessidade de retificação da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) de encerramento de 2025, via Siconfi; ausência de transmissão das informações do Anexo da Educação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) ao Siope/FNDE; e inconsistências contábeis e fiscais nas informações encaminhadas.

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Redução de desigualdades

A complementação é uma transferência da União para estados e municípios com VAAT abaixo do mínimo nacional, para assegurar um investimento mínimo por aluno nas redes públicas de educação. A ausência dos dados exigidos viola o parágrafo 4º do artigo 13 da Lei nº 14.113/2020, que condiciona o repasse à correta e tempestiva prestação das informações de gestão educacional.

Com o objetivo de evitar a perda desses recursos, a Coordenadoria de Atendimento ao Jurisdicionado e de Controle Social (CACS) emitiu comunicado, por meio do Canal de Comunicação do TCE-PR (CACO), aos 113 municípios paranaenses constantes na lista, bem como aos Conselhos Municipais de Educação e aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, alertando sobre a necessidade de adoção imediata das providências necessárias para regularização das pendências. O CACO é uma ferramenta eletrônica de diálogo institucional do Tribunal com seus fiscalizados.

“A Complementação VAAT representa importante mecanismo de redistribuição de recursos educacionais, voltado à redução das desigualdades no financiamento da educação básica pública. A perda desses recursos pode comprometer investimentos e ações essenciais desenvolvidas pelos municípios na área educacional”, alerta Luiz Henrique Xavier, coordenador da CACS.

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Diante disso, no comunicado o Tribunal orienta que os gestores verifiquem imediatamente a situação do município junto ao FNDE, ao Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro) e ao Siope (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação), promovendo a regularização das pendências apontadas dentro do prazo estabelecido.

Monitoramento

O Tribunal também informa que realizará o monitoramento da situação dos municípios paranaenses constantes na lista divulgada pelo FNDE, em conjunto com os conselhos municipais de Educação e do Fundeb. A iniciativa busca fortalecer o controle social e contribuir para que os municípios regularizem suas informações e mantenham o acesso aos recursos federais da educação. Além da atuação de acompanhamento, o TCE-PR reforça a importância da participação ativa dos conselhos municipais no diálogo com os gestores públicos, especialmente quanto à transparência, à prestação de informações contábeis e fiscais e à adequada aplicação dos recursos vinculados à educação básica.



