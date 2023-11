Oficina é alvo de arrombamento e furto em São Pedro do Ivaí

Na manhã de domingo (26), uma oficina localizada na Rua Sebastião Francisco da Cruz, no centro de São Pedro do Ivaí, foi alvo de furto qualificado.

Por volta das 9 horas, a Polícia Militar (PM) foi acionada através do Copom para atender a ocorrência.

O solicitante informou que seu filho, ao passar pela oficina, se deparou com o cadeado da porta onde ficam as ferramentas de trabalho arrombado.

Segundo o relato do solicitante, foi constatado o furto de duas lixadeiras, uma de 4,5 polegadas e outra de 7 polegadas, ambras de cor azul.

Diante disso, a equipe o orientou e realizou o patrulhamento nas imediações, com o objetivo de localizar os objetos furtados, mas não obteve êxito.

