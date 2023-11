Oficina de Vigilância Sanitária reúne profissionais do Vale do Ivaí

Nesta segunda-feira, dia 27 de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Ivaiporã, 22ª Regional de Saúde, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e Vigilância Sanitária realizaram a 1ª Oficina de Regional de Vigilância Sanitária – reunindo profissionais para abordar questões cruciais relacionadas à vigilância e regulamentação sanitária.

Os municípios das Regionais de Saúde do Paraná receberam recursos do Ministério da Saúde para estimular a qualificação da Vigilância Sanitária. Em Ivaiporã, a secretária municipal de Saúde, Cristiane Pantaleão, coordenou 1ª Oficina de Regional de Vigilância Sanitária e convidou para a abertura os secretários de Saúde de Manoel Ribas, Claudinei Batista de Jesus, Lunardelli, Juliana Mirtes Andrade Souza, Rio Branco do Ivaí, Ivone Chabowski e de Santa Maria do Oeste, Arlete Latzuk – além da chefe de divisão de Vigilância em Saúde da 22ª Regional de Saúde, Giovana Miura, assessora técnica e o apoiador técnico regional do Cosems, Ediane de Fátima Mance e Luís Fernando Novais.

“Muitas pessoas enxergam a Vigilância Sanitária como órgão fiscalizador x punitivo. No entanto, a Vigilância Sanitária presta mais orientação do que punição. O poder público quer um município saudável, quer seja açougue, clínica médica, farmácia, mercado, padaria ou restaurante. Ou seja, os cuidados refletem na saúde e evitam doenças”, explicou Cristiane Pantaleão.

Em seguida, a enfermeira Ediane Mance, técnico em Saúde do Trabalhador da 22ª Regional de Saúde, Jean Dias Alves, e a coordenadora da Vigilância Sanitária, Cássia Cristina de Lima, enfatizaram a relevância da qualificação contínua dos profissionais e da cooperação entre os municípios para fortalecer as ações de vigilância e regulamentação sanitária.

