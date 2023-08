Ocorrência de carro 'furtado' na festa de Kaloré termina com surpresa

O final de semana foi movimentado em Kaloré. O município do Vale do Ivaí comemorou 62 anos e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) fez a segurança durante o evento. Na noite deste domingo (6), no entanto, uma ocorrência no mínimo inusitada foi registrada.

Tudo começou quando a equipe foi abordada por um homem visivelmente bêbado, na Rua Angelo Imposseto. A suposta vítima relatou que havia estacionado seu veículo Peugeot 207 em uma via pública e que, ao retornar para o local, não encontrou mais o carro.

O possível furto mobilizou as autoridades, que realizaram patrulhamento pela região para encontrar o automóvel. No entanto, nesse momento veio a surpresa: o carro não havia sido furtado. O homem não encontrou o veículo, porque havia estacionado em outro local.

Com toda a situação esclarecida, os policiais entraram em contato com o proprietário e fizeram as orientações necessárias.

