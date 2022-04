Da Redação

Obras dos contornos de Jandaia do Sul e Arapongas são retomadas

Oito contornos rodoviários estão em fase de construção no Paraná. Entre eles, estão os equipamentos da BR-376 em Jandaia do Sul e na BR-369 em Arapongas – duas obras que são reivindicadas há tempos na região, estavam previstas no contrato de concessão do Anel de Integração e correram o risco de não sair do papel.

continua após publicidade .

Em Jandaia do Sul, a obra recomeçou há pouco mais de 15 dias. De acordo com o prefeito, Lauro Junior, logo que a obra foi oficializada pelo governo do Paraná, no ano passado, iniciaram a limpeza da área, contudo a execução da obra começou, de fato, com maquinários fazendo terraplanagem no local há pouco mais de duas semanas. De acordo com o prefeito, a empreiteira iniciou também a contratação de profissionais que atuarão na obra.

A previsão da empreiteira é que a obra seja concluída entre em até dois anos. A expectativa do prefeito é grande, pois o contorno vai possibilitar a ampliação dos parques industriais do município e melhorar a logística e visibilidade do parque fabril do município. Além disso, ele destaca que o contorno vai acabar com pontos conflituosos no trânsito, facilitando sobretudo o acesso à região da Vila Rica, que possui mais de 13 bairros do outro lado da rodovia BR-376.

continua após publicidade .

“O contorno vai desviar, principalmente, o fluxo de veículos pesados, ajudando na questão da acessibilidade em diversos bairros. Também vai melhorar e muito o fluxo para a região do Vale do Ivaí, considerando que no trevo, próximo ao parque de exposição, registra grande movimento de veículos o que dificulta muito a fluidez do trânsito. Com a construção de um viaduto naquela localidade vai facilitar o encontro da BR-376 com a BR-369”, comenta o prefeito.

O contorno terá seis quilômetros de extensão e deverá sair de Mandaguari, desviando o trânsito do perímetro urbano. A obra é um acordo judicial entre o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Concessionária Viapar para a construção de três contornos, e foi homologado no final de 2020 pela Justiça Federal. A empresa é uma das concessionárias que atuaram no Anel de Integração e executará as obras mesmo após o término do contrato com o Governo do Estado. Somente em Jandaia, o investimento total será de R$ 59.458.944,77.

O contorno terá pista dupla; acostamento; espaço lateral para drenagem; canteiro central de 3,50 metros até o km 3,60, e 7,00 metros do km 3,60 ao km 6,00; obras de contenção em gabião; além de pontes e viadutos. A obra está no início, na fase de desmatamento, limpeza e demarcações topográficas na área a ser construída.

continua após publicidade .

Prefeito de Arapongas cobra mais celeridade nos trabalhos

Em Arapongas, segundo o prefeito Sérgio Onofre, os trabalhos recomeçaram também há pouco mais de duas semanas e estão na fase inicial, na etapa de construção das galerias pluviais que vão escoar e canalizar água da chuva. A construção do contorno foi iniciada em março de 2021.

“Uma obra que vai mudar toda cara da cidade e desviar o tráfego pesado. Nós estamos o tempo todo cobrando para que fique pronto o mais rápido possível”, assinala.

continua após publicidade .

Em todo estado também estão em execução os contornos Norte de Castro; Sul de Wenceslau Braz; Oeste de Marechal Cândido Rondon; de Peabiru; de Palotina; e Noroeste de Francisco Beltrão. Além disso, há uma duplicação de contorno em andamento, em Cascavel, com investimento adicional de R$ 67 milhões, recursos viabilizados pela Itaipu Binacional.

O pacote de obras soma um investimento total de R$ 543,4 milhões com previsão de conclusão até 2023.

543,4MI de reais estão sendo investidos em oito obras, com recursos viabilizados pelo Banco Interamericano do Desenvolvimento, Tesouro Estadual, ou por meio de acordos judiciais com concessionária de pedágio

Por, Cindy Santos