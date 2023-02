Obras do portal na entrada de São Pedro do Ivaí estão quase concluídas

Da Redação

As obras do novo portal turístico de São Pedro do Ivaí, que está sendo construído no sentido de quem chega do município de São João do Ivaí, entrou na fase de conclusão. Na última terça-feira (21), foi colocada a viga horizontal, dando corpo ao portal que é montado com blocos de concreto.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri acompanhou o processo, juntamente com o secretário de Obras e Viação, Marcos Paz de Siqueira, o Guiu.

“Estamos preparando o município para atrair empresas e gerar empregos. Investir no embelezamento da cidade colabora para atrair investidores. Este novo portal foi projetado com características do outro que temos na entrada de quem vem de Bom Sucesso”, destacou a prefeita.

O projeto recebe investimentos do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal. De acordo com informações, as obras apenas não foram concluídas devido ao tempo chuvoso. “O guindaste subiu algumas peças, mas o serviço foi paralisado por causa da chuva. Assim que o sol prevalecer, a empresa terminará os detalhes para entregarmos mas esta obra”, assinala Regina.

