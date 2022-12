Obras do parque industrial de São Pedro do Ivaí seguem avançando

Da Redação

A Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí avança com as obras de infraestrutura do Parque Industrial do município. Nesta quarta-feira (30), foi iniciada a pavimentação asfáltica em CBUQ das ruas do complexo.

Além do asfalto, foram feitos no local galeria de águas pluviais, rede de distribuição de água potável e rede de esgoto sanitário. O projeto segue nos próximos dias com urbanização dos passeios, pista de caminhada, arborização, sinalização horizontal/vertical e instalação de rede de distribuição de energia.

A prefeita da cidade, Maria Regina Della Rosa Magri, e o secretário de Obras, Marcos Paz de Siqueira, foram acompanhar o andamento das obras. “Este projeto é um sonho que começou lá no meu primeiro mandato. Deixei a prefeitura no final de 2016 com o terreno de dois alqueires comprado e a infraestrutura que está sendo feita hoje, era para acontecer em seguida no projeto que idealizamos. Voltei para a prefeitura e coloquei o plano em prática, porque São Pedro precisa dessa estrutura para atrair investidores”, avalia Maria.

Regina destaca, ainda, que o investimento na infraestrutura do Parque Industrial é superior a R$ 3,2 milhões, e que o projeto conta com o apoio do deputado estadual, Alexandre Curi, e do governador Ratinho Júnior. “A parte que cabe a prefeitura, estamos fazendo, que é oferecer estrutura e incentivos fiscais. Como gestora tenho o dever de proporcionar infraestrutura de qualidade para que o município gere interesse em investidores locais e de fora. Teremos aqui um dos parques industriais mais bem estruturado do Vale do Ivaí”, considera a prefeita.

Paralelo as obras de infraestrutura, Regina destaca que também será construídos dois barracões industriais que somam investimento de R$ 944.287,29, e o novo pátio de máquinas, no valor de R$ 1 milhão. “Mais obras neste local que fortalecem o nosso projeto de desenvolvimento. Os bons resultados são gerados através de bons projetos e a população de São Pedro do Ivaí pode confiar que estes investimentos farão a diferença em nosso futuro. Além da estrutura predial para geração de empregos, estamos investindo na capacitação das pessoas, e todos devem procurar se capacitar para o futuro que nos espera”.

