Obras do Parque de Exposições de Ivaiporã são intensificadas

O Parque de Exposições de Ivaiporã encontra-se na 2ª fase de construção com uma equipe de 50 homens trabalhando numa área de 159 mil m² próxima ao Trevo Ouro Verde.

São 6 barracões em construção (três pré-moldados e três em alvenaria) – além de arquibancadas, palco e camarins para a arena. Além disso, o meio-fio é instalado para a aplicação de massa asfáltica.

A empresa Campos Verdes, vencedora da fase 2 das obras, está expandindo a equipe e contratando meio-oficiais e serventes para trabalhar na arena. Inclusive mais quatro funcionários iniciaram os trabalhos, após passarem por exames de admissão.

Dentre as instalações do Parque de Exposições estão previstos três barracões para animais de pequeno porte. Um deles está em fase de fechamento lateral, outro com pilares locados – e faltando apenas as tesouras, e o terceiro terá a fundação iniciada em breve.

Pista de julgamento

Na entrada, a área que será utilizada pela Seab (Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento) está em fase de reboco. No recinto de leilões, as equipes estão trabalhando no tijolamento, e os mourões de madeira para o gado foram fincados para a construção da mangueira. A pista de julgamento está finalizada, e um dos três blocos de banheiros foi concluído, restando apenas a fase de acabamento nos próximos meses para evitar danos antes da inauguração.

As instalações administrativas estão sendo rebocada e, nas imediações, serão construídos mais dois barracões, um dos quais possui a parte de alvenaria concluída e o outro com meia parede erguida. Na arena, o trabalho está avançando com a construção da arquibancada, palco e camarins.

O diretor do Departamento de Agricultura, Carlos Oliveira, acompanhou a demarcação da área onde será instalada a Fazendinha durante a 19ª Expovale a ser realizada em novembro. “Serão estabelecidos os bebedouros e o espaço de alimentação dos animais, além do caminho que os levará à praça de leilões”, informou Carlos Oliveira.

Desenvolvimento econômico

Com a construção do Parque de Exposições, a gestão Carlos Gil e Marcelo Reis cumprirá o compromisso de impulsionar o agronegócio e promover o desenvolvimento econômico da região. Além disso, a realização da 19ª Expovale trará uma série de benefícios, como grandes shows nacionais, palestras, workshops e exposições de animais, máquinas e produtos agrícolas.

O prefeito Carlos Gil visitou as obras com a equipe técnica da Prefeitura, arquiteta Silvana Zurlo e com o engenheiro Nilson Chagas. “A obra mantém um bom ritmo de execução com emendas destinadas pelo deputado federal Sérgio Souza e pelo deputado estadual Ademar Traiano para que possamos tornar o Parque de Exposições palco de grandes eventos e shows durante a Expovale”, referiu Carlos Gil antecipando que os serviços de pavimentação asfáltica iniciam na próxima semana – se o tempo colaborar. A previsão é que a etapa de pavimentação seja concluída em 60 dias.

Para construir o Parque de Exposições, a 1ª fase envolve o investimento de R$5.099.990,00 com contrapartida da Prefeitura de R$324.990,00. A 2ª fase recebe investimento de R$5.450.000,00 com a contrapartida da Prefeitura no valor de R$450.000,00.

“A Expovale será uma excelente oportunidade para empresas, empreendedores e investidores de Ivaiporã e do Vale do Ivaí apresentarem produtos e serviços. E, claro, haverá parque de diversões e praça de alimentação, proporcionando entretenimento e diversão às famílias da região”, comentou o prefeito Carlos Gil.

