Obras do parque de exposições de Ivaiporã estão a todo vapor

A Prefeitura de Ivaiporã alcançou um marco significativo nesta semana ao dar início às duas fases mais esperadas do Parque de Exposições. Trata-se da concretagem na arquibancada da arena e da preparação da base para o início do asfalto em 8 Ruas: Ederaldo Rodrigues Zurlo, Mário Silvestre, Antônio Tavares Filho, Dornélio Neves dos Santos, Elizeu Ravelli, Dorival Moreira da Silva, Irineu de Campos e Raul Salles.

Em média, 4 caminhões de concreto são utilizados diariamente para a concretagem da arquibancada, composta por 12 lances de degraus.

Fernando Matias, proprietário da Campos Verdes, a empresa encarregada das obras do Parque de Exposições, estipulou um prazo de 50 dias para a conclusão desta fase crucial.

Quanto aos 2 barracões destinados à Indústria e Comércio se encontram erguidos, concretados e rebocados. Agora, resta apenas a instalação da cobertura e a aplicação da pintura, com um prazo de 30 dias para a finalização. Quanto aos banheiros estão programados para serem concluídos em 60 dias.

Base de asfalto

Paralelamente à concretagem da arena, a Prefeitura também deu início à preparação da base para o asfalto – uma etapa que deve estar finalizada em 40 dias, seguida imediatamente pelo processo de asfaltamento que se estenderá por 15 dias.

Outra etapa em andamento é a implantação da grama, abrangendo uma área de 30 mil m². Foram 10 mil m² instalados. Fernando Matias indicou que esta fase deverá ser concluída em cerca de 20 dias. Em resumo, a previsão é que a concretagem da arquibancada, o asfaltamento e a implantação da grama sejam finalizados dentro de 60 dias, considerando boas condições climáticas, com os toques finais esperados para o início de novembro.

159 mil m²

O grandioso Parque de Exposições é construído em uma área de 159 mil m² localizada às margens da PR-466 e da Estrada Ouro Verde. A inauguração está planejada para retomar a 19ª Expovale – Exposição Agropecuária e Industrial de Ivaiporã, marcando o retorno deste evento após uma pausa de 12 anos.

Os shows estão agendados para acontecer entre os dias 14 e 19 de novembro, com exceção do dia 18, reservado para a emocionante final do rodeio. No dia 19, quando Ivaiporã celebra o 62º aniversário, um show especial está planejado para comemorar a data. A 19ª Expovale promete uma seleção de atrações nacionais, regionais e municipais.

O projeto envolve um investimento estimado em R$20 milhões, com possibilidade de superar este valor. “O primeiro passo foi dado por meio de emendas parlamentares com um total de R$5.099.990,00 provenientes do deputado federal Sérgio Souza e R$5.450.000,00 do Governo do Estado – intermediados pelo deputado estadual Ademar Traiano. Além disso, a Prefeitura contribuiu com terraplenagem, movimentação de terra, iluminação e outros serviços realizados internamente pelas equipes da administração municipal”, explicou o prefeito em exercício, Marcelo Reis, expressando satisfação com os avanços da retomada da 19ª Expovale e destacando que este é um momento de grande significado para Ivaiporã.

