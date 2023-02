Obras do Centro do Idoso estão quase concluídas em São João do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Prefeitura Municipal de São João do Ivaí, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, está concluindo as obras do Centro Municipal do Idoso. Localizado na Rua Lauro Lopes Dias, no Bairro Maria Eduarda I, o local deverá ser inaugurado em breve.

continua após publicidade .

A equipe da Prefeitura já realizou os últimos acabamentos no prédios, instalou alambrado, construiu calçada com pavers e está agora concentrada no serviço da conclusão do pátio de acesso ao Centro do Idoso.

LEIA MAIS: Equipamento de academia se move sozinho e assusta moradores do Vale

continua após publicidade .

Segundo a prefeita da cidade, Carla Emerenciano, a obra ficou muito tempo parada por causa de problemas com a empresa, mas a administração municipal não mediu esforços para retomar os serviços e ainda investiu recursos próprios. “Estamos preparando tudo para finalmente inaugurar e dar um espaço novo e digno para que nossos idosos possam conviver e se divertir”, destaca.

Siga o TNOnline no Google News