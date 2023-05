Obras de duplicação do acesso secundário avançam em Ivaiporã

A gestão da Prefeitura de Ivaiporã liderada pelo prefeito Carlos Gil e pelo vice-prefeito Marcelo Reis tem se destacado pelo compromisso com a qualidade de vida da população.

Prova disso é a obra de duplicação do acesso secundário, que beneficiará não apenas a mobilidade urbana, mas também o acesso a serviços essenciais, como saúde, educação e demais serviços públicos e privados do município.

A obra, que abrange uma extensão de 4.750,70 metros e 79.321,38m², está em andamento com a execução da base em brita graduada.

Em breve será executado o pavimento de asfalto com duas camadas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), garantindo maior durabilidade e segurança para os motoristas que trafegam entre Ivaiporã e Jardim Alegre.

O investimento é de R$15.190.563,41. São R$13.945.644,9 provenientes do Governo do Estado e R$1.244.918,49 de contrapartida da Prefeitura.

Segundo o prefeito Luiz Carlos Gil (PSD) esta parceria entre o município e o Governo do Estado demonstra o comprometimento em proporcionar melhorias significativas para a comunidade.

Ele também ressaltou o empenho do governador Carlos Massa Ratinho Júnior e do deputado estadual Ademar Traiano em viabilizar o desenvolvimento do município.

“A valorização imobiliária e empresarial na área impactada pela duplicação contribuirá para a melhoria da qualidade de vida dos moradores e facilitará o deslocamento do Corpo de Bombeiros, beneficiando o rápido atendimento a quem reside nos municípios próximos a Ivaiporã”, exemplificou Carlos Gil.

Outra ação de destaque da atual administração é a revitalização do Bosque da Saúde, que se tornou em uma área altamente valorizada em Ivaiporã. Após décadas enfrentando problemas de infraestrutura, as ruas do Bosque da Saúde foram completamente refeitas, com a pavimentação de 34 quadras que antes eram constantemente afetadas pelo barro.

“As obras executadas no Bosque da Saúde proporcionam inúmeros benefícios diretos aos moradores – melhorando também o acesso à Rodovia Celso Fumio Makita e a qualidade de vida”, associou o prefeito.

