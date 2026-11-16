As obras de construção do E-Fórum de Rio Branco do Ivaí foram iniciadas após a conclusão das etapas de planejamento, visitas técnicas e trâmites administrativos. O anúncio foi feito pelo prefeito Pedro Taborda, que confirmou que a empresa vencedora do processo licitatório já começou a executar os trabalhos no município.

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Segundo a administração municipal, a nova unidade foi projetada para aproximar o Poder Judiciário dos moradores, facilitando o acesso aos serviços da Justiça com uma estrutura voltada a garantir maior agilidade e comodidade no atendimento à população local.

Ao destacar o começo da obra, o prefeito afirmou que a iniciativa integra o pacote de investimentos articulados pela prefeitura para ampliar e modernizar os serviços públicos disponíveis na cidade, agradecendo também ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) pela parceria na implantação do projeto. O comunicado oficial, no entanto, não detalhou o endereço exato da construção, o valor total do investimento nem o prazo previsto para a entrega da unidade.