Obra do AME de Ivaiporã se aproxima dos 50% de construção

A construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Ivaiporã se aproxima de um marco significativo: 50% de conclusão no final de dezembro. Este importante empreendimento de saúde, classificado como AME tipo II, promete revolucionar o acesso aos cuidados médicos nos 16 municípios atendidos pela 22ª Regional de Saúde.

Os pacientes que residem municípios de Ivaiporã, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Cândido de Abreu, Cruzmaltina, Godoy Moreira, Jardim Alegre, Lidianópolis, Lunardelli, Manoel Ribas, Mato Rico, Nova Tebas, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Santa Maria do Oeste e São João do Ivaí poderão ser atendidos em 22 consultórios médicos. Além disso, os pacientes terão à disposição 7 salas de exames, dotadas de tecnologia avançada para diagnósticos precisos e rápidos.

A obra é construída por 30 funcionários na Rua Augusto Urbanski – próxima a 38ª Ciretran. Com capacidade para realizar 13 mil consultas médicas por mês, o AME será fundamental para reduzir as filas de espera e garantir que os pacientes recebam atendimento médico de maneira eficaz.

O engenheiro civil da Torres Novas Construtora, Christopher Chagas, explicou que o terreno do AME mede 9.037,20m² com área de construção de 2.281,87m² e estacionamento para funcionário com 1.641,25m².

A professora da rede estadual, Márcia Ortiz, reside na frente do AME e disse que será um grande ganho para os 16 municípios. “É uma obra gigantesca! Acompanho desde a fundação do terreno e a minha expectativa é que preste um atendimento muito bom à população”, desejou Márcia Ortiz.

Trata-se de uma obra conduzida pela Prefeitura de Ivaiporã conveniada com o Governo do Estado, que investe R$12.535.375,43 com a contrapartida da Prefeitura no valor de R$273.992,15. “A parceria entre os entes públicos é fundamental para o sucesso de projetos como a construção do AME, que tem o potencial de impactar positivamente a vida da população. Se o tempo colaborar a previsão é concluir a obra em maio de 2024”, informou o prefeito Carlos Gil.

