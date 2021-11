Obra de passarela 'esconde' comércio em Mauá da Serra

Da Redação

A obra de uma passarela localizada às margens da BR-376, em Mauá da Serra, vem causando transtornos para uma família de comerciantes. Sandra e Jurandir Soares são donos de uma loja de confecção e de uma sala comercial, que ficam em frente à construção.

Eles alegam que a passarela será como um 'muro' em frente ao comércio e além disso, relatam que estão sem energia há três meses por causa da obra. As salas comerciais foram construídas há dois anos no endereço e há quatro meses, descobriram que a passarela seria construída no local.

"Meus pais moram há mais de 40 anos em Mauá e sempre pagaram seus impostos. Só a gente sabe a dificuldade financeira que foi construir essas salas. Eles deixaram de fazer muitas coisas que gostam para concluir essa obra e agora vem essa construção e acaba com o comércio deles. É como se construísse um muro aqui em frente", lamenta Karen Rodrigues Moreira Soares, filha do casal.



Karen conta que a família investiu todo o dinheiro que tinha na construção das lojas comerciais. "Há dois anos meu pai ficou desempregado e com todo o dinheiro do acerto e com muito esforço, eles construíram as duas salas comerciais. Para não gastar além do que podia, ele não contratou pedreiros e fez tudo de acordo com as normas exigidas pela prefeitura", explica Karen.

Para contestar a obra, a filha do casal diz que já procurou a Rodonorte, que informou que a construção é de responsabilidade da prefeitura de Mauá. "Eu fui diretamente no gabinete do prefeito perguntar se ele sabia que ia atrapalhar nosso comércio. Fui pedir ajuda. Porém, até agora, ninguém fez nada por nossa família', complementa.

Em nota, a CCR - Rodonorte Nota escreveu que a escolha do ponto foi feita pela Prefeitura Municipal de Mauá da Serra. Leia na íntegra: "A CCR RodoNorte esclarece que, após estudos técnicos realizados pela concessionária na região de Mauá da Serra, a escolha do ponto de instalação da referida passarela foi feita pela Prefeitura Municipal e aprovada pelo Poder Concedente".

A prefeitura ainda não falou sobre o assunto.

Veja o depoimento da família:

Obra de passarela 'esconde' comércio em Mauá da Serra - Vídeo por: Reprodução