Óbito investigado por Covid-19 em Ivaiporã é descartado

Da Redação

Imagem ilustrativa

O Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã descartou a Covid-19 como causa da morte de um homem, de 59 anos, que estava em investigação e nenhum óbito foi confirmado na cidade nesta quinta-feira (19). Com o caso descartado, a cidade não tem mortes em investigação e permanece com 95 óbitos por coronavírus.

continua após publicidade .

A informação é do boletim municipal diário que mostra mais dois novos casos de coronavírus no município. Trata-se de um homem e uma mulher positivados. Os exames foram liberados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

Com os novos casos confirmados, Ivaiporã soma 3.900 pessoas infectadas com o vírus desde o início da pandemia, desses 3.688 se recuperaram da doença.

continua após publicidade .

No boletim do dia anterior Ivaiporã tinha 45 pessoas com suspeita da doença aguardando resultados de exame enviados ao Lacen, o número caiu para 26 nesta quinta-feira. No momento 117 pessoas estão com o vírus ativo, dessas seis se encontram hospitalizadas.