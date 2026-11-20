Darlei Quirino morreu após ser atingido por um golpe de faca nesta quinta (19)

Um homem de 31 anos, identificado como Darlei Quirino, morreu após ser atingido por um golpe de faca na noite desta quinta-feira (19), em uma residência na região da Estrada do Taubaté, zona rural de Jandaia do Sul, no norte do Paraná. Uma mulher foi presa após admitir ter golpeado o próprio marido durante a ocorrência. O homem é suspeito de envolvimento no homicídio.

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A ocorrência foi registrada por volta das 23h27, nas proximidades da Igreja do Taubaté. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada após receber relatos de que um homem havia sido ferido com uma arma branca e estaria morto no local.

Como aconteceu o crime

De acordo com o relato da mulher à PM, ela estava na residência de Darlei quando seu marido, também de 31 anos, chegou ao imóvel armado com uma faca. O homem teria atingido o morador com um golpe na região do tórax enquanto ele estava deitado em um sofá.

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Ainda conforme a versão apresentada à polícia, a mulher afirmou que pegou outra faca e golpeou o próprio marido, alegando ter agido em legítima defesa. Ela não soube informar quantos golpes desferiu nem quais partes do corpo foram atingidas.

Após a situação, o homem deixou o local em uma motocicleta.

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Suspeito foi encontrado ferido a faca

Equipes da Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência, mas constataram que Darlei já estava morto.

Posteriormente, a PM recebeu informações de que o marido da mulher estaria ferido em sua residência. Ele foi encontrado com ferimentos no peito e nas costas, recebeu atendimento médico e foi encaminhado ao hospital em estado grave, com suspeita de hemorragia interna.

O homem permaneceu sob custódia policial, suspeito de envolvimento no homicídio, aguardando condições clínicas para ser apresentado à Polícia Judiciária.

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A mulher recebeu voz de prisão pelos golpes desferidos contra o marido e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul. Segundo a PM, ela confirmou ter utilizado a faca durante a ocorrência.

Investigação policial

Durante os trabalhos na residência, foram encontradas e apreendidas três facas na área externa do imóvel. Uma delas apresentava manchas aparentemente de sangue. Os objetos foram encaminhados para exames periciais.

A Polícia Científica e equipes do Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana também estiveram no local para recolher o corpo. O caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR)