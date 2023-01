Número de nascimentos cai pelo segundo ano consecutivo na região

Da Redação

Apucarana registrou 1.522 nascimentos no ano passado

Pelo segundo ano consecutivo, os municípios da região registraram, em média, queda no número de nascimentos. A redução ainda é reflexo da pandemia de covid-19, que fez com que muitas mulheres adiassem os planos da maternidade.

Em 2020, no primeiro ano da pandemia, os 27 municípios da região (26 do Vale do Ivaí mais Arapongas) registraram 5.534 nascimentos. O número caiu para 5.379 em 2021 e exatamente 5.379 em 2022, uma redução de 2,8%. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), que divulga as estatísticas de natalidade no Portal da Transparência do Registro Civil.Apucarana registrou redução de 6,4% entre 2020 e 2022. Foram 1.626 nascimentos no primeiro ano da pandemia, 1.544 em 2021 e 1.522 no ano passado. Arapongas, por outro lado, registrou aumento nos registros de natalidade. Foram 1.473 em 2020, 1.461 em 2021 e 1.504 em 2022. A maior alta nos últimos três anos ocorreu em Ivaiporã: 399, 373 e 425, respectivamente. (Veja o gráfico abaixo)

A enfermeira Maria Aparecida Moreira das Neves, a Cidinha, coordenadora da Casa da Gestante de Apucarana, afirma que muitas mulheres abriram mão do sonho de ser mãe por conta da doença. “Havia uma preocupação muito grande, principalmente pela falta de vacina no início da pandemia e também pelos registros de óbitos maternos e fetais por complicações da covid-19”, comenta.

Ela afirma que a procura pelo pré-natal na Casa da Gestante começou a aumentar desde o final do ano passado e agora em janeiro de 2023 por conta da vacinação e também do maior controle da doença. “Estamos percebendo uma maior procura das mulheres, que estão abrindo o pré-natal. Os números de nascimentos devem aumentar”, projeta.

CASA DA GESTANTE

A Casa da Gestante, que funciona em novo endereço desde 23 de janeiro (Rua Rodrigues Alves, 313, no Bairro 28 de Janeiro), atende cerca de 700 gestantes mensalmente. A unidade realiza o pré-natal e garante atendimento ginecológico gratuito.

