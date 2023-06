Número de mortes violentas cresce no Vale do Ivaí no trimestre

O Vale do Ivaí registrou aumento no número de mortes violentas intencionais (MVI) no primeiro trimestre de 2023. Relatório Estatístico Criminal da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), divulgado nesta semana, indica um crescimento de 14,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, passando de 14 mortes para 16.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Identificado ciclista que morreu atropelado em Arapongas

Entre os indicadores de MVI – homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio – o aumento no número de latrocínios é que puxou o índice. Foram três casos neste primeiro trimestre – todos registrados em Apucarana - e nenhum no ano passado. Já o número de homicídios dolosos foi o mesmo em ambos os períodos: 13, contudo no primeiro trimestre do ano passado, foi registrado um feminicídio na região, totalizando 14 vítimas em 2022.

continua após publicidade

Dos 26 municípios da área de abrangência da 17ª Subdivisão Policial (SDP), foram registradas mortes intencionais em seis cidades neste ano. A maior parte dos crimes ocorreu no município sede, Apucarana, que registrou seis homicídios e três latrocínios, totalizando nove vítimas. O número de mortes na sede da subdivisão cresceu 28,5% em relação ao ano passado. No primeiro trimestre de 2022 foram registrados seis homicídios e um feminicídio: sete vítimas.

ARAPONGAS

Em Arapongas, segundo dados da Sesp, nenhuma morte violenta intencional foi registrada no primeiro trimestre de 2023. O município, que é sede da 22ª SDP, teve uma queda no número de vítimas. No mesmo período do ano passado, foram registradas 3 mortes decorrentes de homicídios dolosos.