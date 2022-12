NRE firma acordo com Hospital Regional para atender alunos internados

Da Redação

Equipe do NRE em reunião com representantes do Hospital Regional

O Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) e do Núcleo Regional da Educação de Apucarana firmaram um Acordo de Cooperação Técnica com o Hospital Regional do Vale do Ivaí, do município de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, norte do Paraná, para atendimento do SAREH - Hospitalar aos estudantes que, por motivo de internação, estão afastados das atividades escolares.

A instituição hospitalar, o Hospital Regional do Vale do Ivaí de Jandaia do Sul contará com 01 professor(a) e 01 professor(a) pedagogo(a), com carga horária de 20 horas (QPM - cedidos pela SEED), para atuar nas atividades pedagógicas, durante o período em que os educandos estiverem internados.

O Hospital Regional, em Jandaia do Sul, desenvolverá a partir de 2023, o Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh), acompanhando uma média de 48 pacientes que são estudantes da rede estadual. O Sareh é um programa da Secretaria de Estado da Educação e tem como objetivo o atendimento educacional aos alunos/pacientes que se encontram impossibilitados de frequentar a escola, em virtude do internamento hospitalar.

fonte: REPRODUÇÃO/NRE NRE de Apucarana firmou parceria com o Hospital Regional

A coordenação do SAREH será acompanhado pelo NRE de Apucarana, Setor de Educação Inclusiva e ficará no Hospital Regional sob encargo de uma Pedagoga e a equipe será composta por mais um professor, que juntos atenderão, prioritariamente, alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e alunos que fazem parte da Modalidade Educação Jovens e Adultos (EJA).

O trabalho do professor do SAREH hospitalar seguirá o Plano de Trabalho Docente/Educacional encaminhado pelas escolas onde este estudantes estiverem matriculados. Outro aspecto importante do serviço é que o Professor atuante no hospital emite um parecer do aproveitamento do aluno em cada disciplina e encaminhado posteriormente à escola.





