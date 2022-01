Novo recorde diário de novos casos de Covid em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Nesta quarta-feira (26) Ivaiporã registrou novo recorde diário de novos casos de Covid-19, foram diagnostícados com o vírus 147 pacientes. Trata-se de 87 mulheres, 60 homens, incluindo 16 crianças. Dos testes laboratoriais, um foi realizado por PCR e 146 por teste rápido. As informações são do Departamento Municipal de Saúde.

continua após publicidade .

Com mais esses resultados positivos, Ivaiporã soma 5.049 pessoas infectadas com o vírus desde o início da pandemia. Do total, 4257 se recuperaram da doença. No momento 694 estão com o vírus ativo, um paciente está hospitalizado.

Outra 12 pessoas com suspeita da doença aguardam resultados de exames que foram encaminhados ao Lacen.

continua após publicidade .