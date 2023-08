Novo PAC prevê 61 obras nos municípios da região; veja a lista

Apresentado nesta sexta-feira (11) pelo governo federal, com investimentos previstos em R$ 107,2 bilhões, segundo a União, o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) inclui uma série de novas obras de infraestrutura e logística. Além delas, serão contempladas áreas como educação e saúde e uma série de projetos inacabados. Na região, estão previstas 61 obras em 23 municípios. O destaque são os projetos nas áreas de habitação e educação. (veja aqui todas as obras abaixo)

continua após publicidade

LEIA MAIS: Confira a lista das obras previstas no novo PAC no Paraná

No Mapa de Obras do Novo PAC estão previstas – entre retomadas e novos projetos –284 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) nas faixas 1, 2 e 3 do programa para 22 municípios da região. Rio Branco do Ivaí concentra a maior parte dos projetos citados, com 113 moradias. Outro município de destaque é Lidianópolis, com 19 casas.

continua após publicidade

Na área de educação, o novo PAC também elenca obras de retomada de unidades educacionais em 12 municípios: Apucarana, Arapongas, Arapuã, Bom Sucesso, Cambira, Grandes Rios, Ivaiporã, Kaloré, São Pedro do Ivaí, Sabáudia, Rosário do Ivaí e Novo Itacolomi.

APUCARANA

Em Apucarana, existem quatro obras de educação com recursos do do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) paralisadas. São três Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) localizados no Jardim Catuaí, Núcleo Habitacional Afonso Camargo e Sanches dos Santos e a Escola Municipal José Domingos Scarpelini, localizada no Residencial Interlagos. Para o município, o PAC prevê também obras de habitação.

continua após publicidade

ARAPONGAS

Em Arapongas, o Novo PAC prevê sete obras nas áreas de habitação – 45 moradias em diferentes faixas do Minha Casa, Minha Vida –; esgoto sanitário; conclusão de projetos de educação e conclusão de soluções para radioterapia do Hospital João de Freitas – atualmente denominado Hospital Regional Norte Paranaense (Honpar).

Clique aqui e veja todas as obras na região

continua após publicidade

Lista de obras na região Baixar | Visualizar





Siga o TNOnline no Google News