Novo Itacolomi une fé, agronegócio e shows na Festa do Frango e da Banana
Evento em louvor a Nossa Senhora da Glória terá missa sertaneja, encontro de produtores e programação gratuita no fim de semana
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Novo Itacolomi recebe neste fim de semana a 20ª edição da Festa do Frango e a 15ª Festa da Banana, evento que se consolidou como uma das principais celebrações culturais e religiosas do Vale do Ivaí.
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A programação, em louvor a Nossa Senhora da Glória, padroeira do município, reúne atividades religiosas, atrações musicais, gastronomia típica e ações voltadas ao agronegócio local.
Em entrevista ao grupo Tribuna, o prefeito João Pedro Magon, afirmou que a expectativa é de receber visitantes de diversas cidades da região. Segundo ele, a festa tem papel importante na movimentação econômica e na valorização das principais atividades agrícolas do município.
“Hoje a festa já ultrapassou as divisas de Novo Itacolomi e se tornou um evento regional. Ela movimenta o comércio, gera renda e fortalece a identidade da cidade”, afirmou.
A programação começa na sexta-feira (15) com o 13º Encontro de Produtores de Banana, realizado em parceria com o IDR-Paraná. O evento deve reunir mais de 300 produtores rurais e técnicos ligados ao setor.
Novo Itacolomi é um dos principais produtores de banana do Paraná. Durante a entrevista, o prefeito também destacou a distribuição de mais de 113 mil mudas da fruta para agricultores atingidos pelas geadas do ano passado.
Ainda na sexta-feira, às 19h30, acontece a primeira missa sertaneja da história da paróquia, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Glória. Segundo o padre Renato Aparecido Fernandes Coelho, a celebração busca aproximar ainda mais a tradição religiosa da realidade dos agricultores da região.
“A festa representa encontro, fé e pertencimento. Muitas famílias que saíram daqui retornam nessa época para reencontrar parentes e participar das celebrações”, disse.
No sábado (16), a programação segue com show gratuito da dupla Pedro Sanchez e Thiago. Já no domingo (17), a comunidade realiza o tradicional almoço com churrasco e costela assada, além do leilão de gado e da premiação do melhor cacho de banana do encontro.
A organização também aposta na gastronomia à base da fruta, com doces, balas, tortas e pudim de banana produzidos especialmente para o evento.
De acordo com o padre Renato, toda a renda arrecadada durante a festa será revertida para melhorias na estrutura da paróquia, que se prepara para celebrar 60 anos em 2028.
A expectativa é de recorde de público durante os três dias de programação.
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