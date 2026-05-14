Novo Itacolomi une fé, agronegócio e shows na Festa do Frango e da Banana





Novo Itacolomi recebe neste fim de semana a 20ª edição da Festa do Frango e a 15ª Festa da Banana, evento que se consolidou como uma das principais celebrações culturais e religiosas do Vale do Ivaí.

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- LEIA MAIS: Novo Itacolomi sedia 13º Encontro Regional de Produtores de Banana

A programação, em louvor a Nossa Senhora da Glória, padroeira do município, reúne atividades religiosas, atrações musicais, gastronomia típica e ações voltadas ao agronegócio local.

Em entrevista ao grupo Tribuna, o prefeito João Pedro Magon, afirmou que a expectativa é de receber visitantes de diversas cidades da região. Segundo ele, a festa tem papel importante na movimentação econômica e na valorização das principais atividades agrícolas do município.

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“Hoje a festa já ultrapassou as divisas de Novo Itacolomi e se tornou um evento regional. Ela movimenta o comércio, gera renda e fortalece a identidade da cidade”, afirmou.

A programação começa na sexta-feira (15) com o 13º Encontro de Produtores de Banana, realizado em parceria com o IDR-Paraná. O evento deve reunir mais de 300 produtores rurais e técnicos ligados ao setor.

Novo Itacolomi é um dos principais produtores de banana do Paraná. Durante a entrevista, o prefeito também destacou a distribuição de mais de 113 mil mudas da fruta para agricultores atingidos pelas geadas do ano passado.

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Foto: Beatriz Haidamak/ TNOnline Foto: Beatriz Haidamak/ TNOnline

Ainda na sexta-feira, às 19h30, acontece a primeira missa sertaneja da história da paróquia, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Glória. Segundo o padre Renato Aparecido Fernandes Coelho, a celebração busca aproximar ainda mais a tradição religiosa da realidade dos agricultores da região.

“A festa representa encontro, fé e pertencimento. Muitas famílias que saíram daqui retornam nessa época para reencontrar parentes e participar das celebrações”, disse.

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No sábado (16), a programação segue com show gratuito da dupla Pedro Sanchez e Thiago. Já no domingo (17), a comunidade realiza o tradicional almoço com churrasco e costela assada, além do leilão de gado e da premiação do melhor cacho de banana do encontro.

A organização também aposta na gastronomia à base da fruta, com doces, balas, tortas e pudim de banana produzidos especialmente para o evento.





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Foto: Beatriz Haidamak/ TNOnline Foto: Beatriz Haidamak/ TNOnline

De acordo com o padre Renato, toda a renda arrecadada durante a festa será revertida para melhorias na estrutura da paróquia, que se prepara para celebrar 60 anos em 2028.

A expectativa é de recorde de público durante os três dias de programação.





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