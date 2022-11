Novo Itacolomi terá shows com Antony & Gabriel e Carreiro & Capataz

Da Redação

Festa começa neste final de semana

Neste fim de semana, Novo Itacolomi, no norte do Paraná, será palco de uma grande festa para celebrar os 32 anos de emancipação política. A festa acontece neste fim de semana, no sábado (12) e domingo (13), no Centro de Eventos do Município, às margens da PR-170.

De acordo com o prefeito, Moacir Andreolla, serão dois dias de comemoração com shows das duplas sertanejas Antony & Gabriel e Carreiro & Capataz.

Segundo o prefeito, Novo Itacolomi fez aniversário no dia 28 de setembro. Por causa do período eleitoral, a festa foi marcada para novembro.

BORRAZÓPOLIS

Cidade vizinha de Novo Itacolomi, Borrazópolis completará 70 anos com um grande show. O prefeito, Dalton Moreira, confirmou que em 8 de dezembro - feriado da padroeira da cidade, Imaculada Conceição – terá show de Michel Teló. A apresentação será na Praça da República a partir das 22 horas.

No total serão quatro dias de festa. A programação deve ser divulgada pela prefeitura nos próximos dias.

Com informações do Blog do Berimbau.

