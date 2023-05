Novo Itacolomi tem projetos selecionados em evento nacional de saúde

Da Redação

Equipe de Saúde participará do congresso nacional em Goiânia

A Secretaria Municipal de Novo Itacolomi, no norte do Paraná, está entre os municípios escolhidos para apresentar projetos no maior evento de saúde pública da América do Sul. Dois projetos desenvolvidos pela secretaria foram selecionados e farão parte da programação da 37ª edição do congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que neste ano terá o tema 'O SUS que Falta no Brasil'.

Entre os projetos selecionados está o Planejamento e Gestão em Saúde com a Participação dos Profissionais de Saúde no Território. O estudo defende a importância do planejamento e da gestão em saúde no SUS, com a descentralização da elaboração do Plano Municipal de Saúde e a adoção de processos de planejamentos sólidos que venham a contribuir para o fortalecimento do Sistema de Saúde no município. O projeto é de autoria da enfermeira Priscila Felisbino.

O outro projeto selecionado tem base em um estudo que destaca a importância da vacinação contra o vírus da influenza para toda população não contemplada pelo Ministério da Saúde. O estudo aponta ainda que as vacinas estimulam a produção de anticorpos que combatem agentes infecciosos como vírus e bactérias e evitam o adoecimento. Além disso, a imunização é uma estratégia imprescindível para a saúde pública, uma vez que, ao prevenir a disseminação de doenças, também evita epidemias, fortalecendo a resposta imune individual e coletiva. O projeto é idealizado pelas Enfermeiras Priscila Felisbino, Cleonice Monteiro em conjunto com a secretária de Saúde Tatiana Favorito.

"Quero parabenizar a equipe selecionada e enfatizar como a secretaria tem trabalhado unida pelo bem comum da população itacolomiense", destacou o prefeito Moacir Andreolla.

CONGRESSO

O 37º Conasems acontecerá em Goiânia de 16 a 19 de julho com o tema O SUS que Falta no Brasil. O evento propõe um aprofundamento nas possibilidades e estratégias para fortalecimento da contínua e permanente agenda de consolidação do SUS.

Além da tradicional Feira SUS, com stands do Conasems, dos Cosems, patrocinadores, expositores, área de apoiadores, restaurante, credenciamento e afins, a 37ª Edição do Congresso Conasems será repleta de atividades como a Mostra Brasil, Aqui Tem SUS, Oficina Nacional do Projeto Imuniza SUS, além de painéis técnicos dispostos em uma mesa central e em mesas satélites, contemplando diversos aspectos do tema Integralidade no SUS. Clique aqui e saiba mais.



