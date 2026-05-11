Novo Itacolomi sedia 13º Encontro Regional de Produtores de Banana

Produtores e técnicos participam nesta sexta-feira (15), do 13º Encontro Regional de Produtores de Banana de Novo Itacolomi (PR), promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com a Cooperativa dos Agricultores Familiares de Novo Itacolomi (Cofai) e IDR-Paraná.

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O encontro é uma oportunidade para a capacitação de técnicos e produtores de vinte municípios. Uma série de palestras técnicas serão realizadas no pátio da Cofai e também em uma propriedade acompanhada pelo IDR-Paraná. Na pauta, estão assuntos como os cuidados pós-colheita, o plantio de mudas de qualidade, o manejo nutricional, a irrigação e o manejo de solo no cultivo de banana. Além das palestras, a organização do evento realiza todo ano o Concurso de Cachos. Essa metodologia tem por objetivo mostrar aos agricultores que é possível produzir um cacho com um número de frutas que não prejudique o padrão de qualidade.

A cultura da banana tem importância tanto na geração de renda, quanto de empregos para a região. Isso faz com que lideranças, instituições públicas e privadas trabalhem para melhorar a produção e a produtividade da cultura por meio da implantação de um sistema de cultivo que garanta a sustentabilidade dos cultivos. Segundo o Presidente da Cofai João Rodrigues, o encontro anual tem contribuído para melhorar a fama da banana produzida na região. “Antigamente ninguém queria comprar nossa banana porque era muito ruim. Hoje não temos mais esse problema e conseguimos competir em igualdade com a banana de Santa Catarina”, afirmou Rodrigues.

LÍDER NA PRODUÇÃO REGIONAL

Novo Itacolomi responde por 68% da produção de banana na área do núcleo regional da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab) de Apucarana, que atende 13 municípios. Juntos, esses municípios formam o segundo maior polo produtor do Paraná.

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São 90 produtores que lidam com a cultura da banana que ocupa 415 hectares. A maior parte da área é cultivada com o grupo caturra, variedade nanica. Toda a produção é comercializada no mercado regional e nas Ceasas de Londrina e Maringá.

Para o extensionista Ovídio Cesar Barbosa, do IDR-Paraná, as questões agronômicas são facilmente resolvidas, já que existem tecnologias que podem ser implementadas. No entanto, ele alerta que o grande gargalo para a cultura da banana é a mão-de-obra. “A população rural está envelhecendo e há práticas penosas no cultivo de banana. Acho que vamos evoluir para o que está acontecendo em Santa Catarina, onde os produtores contratam mão de obra para execução de certas atividades específicas, como a colheita que é um trabalho mais pesado”, afirmou.

O 13º Encontro Regional de Produtores de Banana de Novo Itacolomi tem início previsto para as 8h, do dia 15, na sede da Cofai, na Rodovia do Milho, km 149. Informações (43) 3420-4100 ou pelo WhatsApp (43) 99806-1520. Inscrições no link.

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