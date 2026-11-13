Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
RECONHECIMENTO

Novo Itacolomi recebe prêmio estadual por desempenho no Ideb 2025

Município atingiu nota 8,3 na avaliação dos anos iniciais do Ensino Fundamental; cerimônia de reconhecimento ocorreu em Foz do Iguaçu

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Novo Itacolomi recebe prêmio estadual por desempenho no Ideb 2025
Autor Secretária Edimária Nabarrete Franco e a diretora Eliana Franco receberam o prêmio - Foto: reprodução

A educação municipal de Novo Itacolomi foi premiada pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná (Undime-PR) em reconhecimento ao resultado alcançado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025. A honraria foi entregue na última quinta-feira (12), em Foz do Iguaçu, durante o Fórum Extraordinário da entidade, evento que contou com a presença da secretária municipal de Educação, Edimária Nabarrete Franco, e da diretora da Escola Municipal Francisco Ribeiro Franco, Eliana Franco.

- LEIA MAIS: Novo Itacolomi e Rio Bom são destaques no Ideb da região

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O prêmio, que integrou a programação de um evento focado em gestão, equidade e compromisso com a aprendizagem, celebra a nota 8,3 obtida pelo município nos anos iniciais do Ensino Fundamental, que compreende do 1º ao 5º ano. O desempenho colocou a cidade no ranking dos dez melhores índices de todo o estado do Paraná, em relação as cidades de pequeno porte, marcando um salto expressivo em relação à avaliação anterior do município, que havia registrado a nota 7,3. O município também é destaque com 100% das crianças alfabetizadas na idade certa.

Na época em que o indicador foi divulgado, em agosto deste ano, a secretária Edimária Nabarrete Franco destacou que o salto refletia o trabalho coletivo e a intensificação das estratégias pedagógicas. Naquela ocasião, ela explicou que a meta interna da administração era alcançar a nota 8,0 e que a superação desse patamar foi impulsionada pelo acompanhamento pedagógico constante, pelo fortalecimento do processo de alfabetização e pelos investimentos contínuos na formação dos profissionais da rede.

Ainda durante a repercussão dos números em agosto, a secretária ressaltou o empenho de toda a comunidade escolar no processo. Segundo ela relatou à época, o resultado positivo colhido pelo município é fruto do esforço e do comprometimento de toda a Rede Municipal de Educação, representando uma conquista construída diariamente por professores, gestores, famílias e estudantes que acreditam no desenvolvimento das crianças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Novo Itacolomi recebe prêmio estadual por desempenho no Ideb 2025
AutorFoto: reprodução


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Desempenho Escolar EDUCAÇÃO Gestão Educacional Ideb Novo Itacolomi Prêmio Estadual
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV