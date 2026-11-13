Novo Itacolomi recebe prêmio estadual por desempenho no Ideb 2025

A educação municipal de Novo Itacolomi foi premiada pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná (Undime-PR) em reconhecimento ao resultado alcançado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025. A honraria foi entregue na última quinta-feira (12), em Foz do Iguaçu, durante o Fórum Extraordinário da entidade, evento que contou com a presença da secretária municipal de Educação, Edimária Nabarrete Franco, e da diretora da Escola Municipal Francisco Ribeiro Franco, Eliana Franco.

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O prêmio, que integrou a programação de um evento focado em gestão, equidade e compromisso com a aprendizagem, celebra a nota 8,3 obtida pelo município nos anos iniciais do Ensino Fundamental, que compreende do 1º ao 5º ano. O desempenho colocou a cidade no ranking dos dez melhores índices de todo o estado do Paraná, em relação as cidades de pequeno porte, marcando um salto expressivo em relação à avaliação anterior do município, que havia registrado a nota 7,3. O município também é destaque com 100% das crianças alfabetizadas na idade certa.



Na época em que o indicador foi divulgado, em agosto deste ano, a secretária Edimária Nabarrete Franco destacou que o salto refletia o trabalho coletivo e a intensificação das estratégias pedagógicas. Naquela ocasião, ela explicou que a meta interna da administração era alcançar a nota 8,0 e que a superação desse patamar foi impulsionada pelo acompanhamento pedagógico constante, pelo fortalecimento do processo de alfabetização e pelos investimentos contínuos na formação dos profissionais da rede.

Ainda durante a repercussão dos números em agosto, a secretária ressaltou o empenho de toda a comunidade escolar no processo. Segundo ela relatou à época, o resultado positivo colhido pelo município é fruto do esforço e do comprometimento de toda a Rede Municipal de Educação, representando uma conquista construída diariamente por professores, gestores, famílias e estudantes que acreditam no desenvolvimento das crianças.

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