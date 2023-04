Novo Itacolomi prioriza construção de moradias

Da Redação

Andreola está em seu quato mandato

O prefeito de Novo Itacolomi, Moacir Andreolla (PSD), é o entrevistado deste sábado do programa “De Olho na Cidade”, promovido pelo site TNOnline e Tribuna do Norte.

Para Andreolla, a habitação é prioridade número 01 no município com quase 3 mil habitantes. Andreolla, que está em seu 4º mandato como prefeito, destaca os investimentos já realizados e conta que parcerias com governos estadual e federal vão garantir novas construções.

“Habitação é a nossa prioridade. Nós estamos fazendo 49 casas e já entregamos 42, sem custo algum, para famílias de baixa renda. Em parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal, vamos em breve construir mais 36 casas para famílias que não teriam condições de comprar uma residência”, afirmou.

O prefeito destaca ainda as obras de pavimentação na cidade, realizadas ao longo deste mandato. Segundo ele, a intenção é fechar em 100% a malha asfáltica de Novo Itacolomi através do programa “Asfalto Novo, Vida Nova”, do Governo do Estado.

“Falta bem pouco (para concluir), na verdade são 80 metros, mas estamos incluindo algumas ruas que não fazem parte do perímetro urbano, como a Vila Rural, para atender um pouco mais da necessidade da nossa população. Teremos em breve Novo Itacolomi 100% asfaltada”, garantiu Andreolla.

O apoio à geração de emprego e renda também se destaca nesta gestão, de acordo com o prefeito. Dois barracões industriais estão em construção e incentivos são garantidos às empresas já instaladas no município.

“Temos na nossa cidade a primeira empresa do mundo que fabrica canudos com madeira de reflorestamento, totalmente biodegradável. O mundo está partindo para essas questões ambientalistas e nós acreditamos na força dessa indústria. Inclusive, quero parabenizar a Tribuna, pois a reportagem feita por vocês sobre essa empresa rendeu um prêmio e ficamos muito felizes”, disse.

FRANGO E BANANA

As atividades de fruticultura, sobretudo da banana e da avicultura, são destaque em Novo Itacolomi. Para incentivar esses produtores, a prefeitura da cidade, em parceria com a paróquia Nossa Senhora da Glória, realiza a tradicional Festa do Frango e da Banana, que em 2023 será realizada nos dias 19, 20 e 21 de maio. O prefeito convida a população de toda a região para prestigiar.

“No dia 19 de maio haverá reunião técnica dos produtores com o IDR, no dia 20 shows com artistas locais e no domingo, dia 21, um grande almoço com costela e o tradicional leilão de gado. Todos estão convidados”, finalizou.

Assista:

