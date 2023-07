Novo Itacolomi inicia instalação de câmeras de monitoramento

A Prefeitura de Novo Itacolomi deu início nesta semana a instalação de câmeras de monitoramento no município. O trabalho foi iniciado pela implantação dos postes que darão suporte ao equipamento e começaram a ser colocados na última terça-feira (25) na Avenida 28 de Setembro.

Segundo o prefeito, Moacir Andreolla, que esteve acompanhando os trabalhos na companhia do vice Wilson Lopes, serão três pontos de vigilância, que abrangerão toda a extensão da avenida. As câmeras serão instaladas na entrada da cidade, próximo à Apae, nas proximidades do Posto de Saúde e na saída para Borrazópolis.

"Quem passar por Novo Itacolomi vai ser filmado, não vai ter como escapar porque as câmeras estão em pontos estratégicos", comenta o prefeito, acrescentando que o monitoramento pode ser útil para auxiliar em investigações policiais, visto que as imagens podem ser facilmente recuperadas pelo sistema.



O prefeito destaca que a instalação dos equipamentos vai permitir controle de acesso à cidade, tanto de pessoas quando de veículos, com acesso às imagens em tempo real, o que contribui para o aumento da segurança no local. "As câmeras de segurança são uma excelente forma de coibir as atividades criminosas. Ao saber que o local está sendo monitorado por câmeras, o que aumenta as chances de flagrantes, o criminoso pensa duas vezes antes de agir", comenta o prefeito, destacando que o equipamento permite vigilância 24 horas, durante os 7 dias da semana. As imagens serão monitoradas em uma central que será instalada na sede da prefeitura.

A previsão da prefeitura é que o equipamento esteja em funcionamento dentro de 10 dias.



