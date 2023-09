Novo Itacolomi encerra mais uma etapa do Programa Castra Pet

A Prefeitura de Novo Itacolomi encerrou mais uma etapa do Programa Castra Pet 2023. Segundo balanço divulgado pela administração, foram esterilizados 102 animais no total, entre felinos e cães. O mutirão é feito com recursos próprios do município com vistas ao controle populacional das espécies.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Mutirão de exames reduzem fila de espera em Jardim Alegre

No final de 2022, foram realizadas 400 castrações de cadelas, com recursos próprios do Município. Segundo o prefeito Moacir Andreolla, o programa está no contexto da Saúde Única, que relaciona a saúde ambiental, animal e humana. "A| população teve a conscientização sobre a importância da castração na saúde dos animais, na prevenção de abandono (evitando ninhadas indesejáveis) e quanto à importância da vacinação, vermifugação e visitas periódicas ao veterinário", comenta.

continua após publicidade

Até agora, foram castrados no município 36 cachorros e 468 cadelas evitando uma reprodução de mais ou menos de 4.680 animais, pois uma cadela cria duas vezes ao ano. Foram castrados também 18 gatos e 80 gatas evitando uma reprodução de 1.600 felinos, uma vez que uma gata chega a criar de 3 a 4 vezes ao ano.

Além disso, o procedimento ainda previne doenças, trazendo inúmeros benefícios. “A castração prematura diminui consideravelmente o risco de a gata e cadela desenvolverem tumores de mama, previne doenças sexualmente transmissíveis e doenças reprodutivas, como cistos ovarianos (em fêmeas), hiperplasia prostática (aumento da próstata em machos), além de excluir completamente a possibilidade de piometra (infecção no útero)”, comenta a médica veterinária Jussana Delgado, responsável pelo procedimento juntamente com a também veterinária Marcela Salla, auxiliadas pelos estagiários Gabriel Lopes e Rodrigo Otoni. A coordenação do projeto ficou a cargo da Cirene Quevedo.

Siga o TNOnline no Google News