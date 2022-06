Novo Itacolomi convoca contemplados do loteamento Vale Verde

Da Redação

A prefeitura de Novo Itacolomi informa que a empresa responsável pela construção das casas do loteamento Vale Verde convoca os contemplados para comparecer no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para a entrega de documentos.

O atendimento será nesta quarta-feira (15), das 8h30 às 16h e na quinta (16), das 9h às 14h. "As pessoas devem levar os documentos originais: CPF e RG, certidão de nascimento, de casamento ou contrato de união estável; Carteira de trabalho; três últimos holerites; Renda rural – apresentar as última 12 notas do produtor; comprovante de endereço (conta de água/luz/telefone/fatura de cartão). O comprovante de endereço deve estar de preferência em nome da pessoa ou do cônjuge ou dos pais; extrato do FGTS (retirar através do aplicativo no celular); certidão de nascimento dos filhos de até 18 anos", informou a prefeitura.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS:

Alencar Jose Vantilino

Alessandro Delamura

Aluisio De Souza Melo

Andre Natalino Alves

Andrelina Vicosi Santana

Angelica Pereira Favorito

Antonio Carlos Alves

Amarison Antonio Vieira do Prado

Aparecida das Graças da Silva

Bruna Aparecida Araujo

Bruna Caroline Leal De Lina Paulino

Bruno Cezar Firmino Da Silva

Bruno Leal De Almeida

Carlos Silva Santana

Claudia Elizangela De Campos

Claudia Maria Ferreira Batista

Claudineia Sabino Da Silva Teodoro Pereira

Cleber Antonio Alves

Cleisson Durães Francisco

Cleiton Aparecido Freitas Paulino

Cleonice Lacerda

Cristiano Rodrigues Silva

Cristiano Veiga

Cristina Fernanda Rosa

Cristofi Da Silva Della Mura

Dandara Keli Pereira De Andrade Da Silva

Danubia Camila Borges

Debora Jacqueline Silva Araujo Silverio

Dieniffer Scarlet Da Costa Silva

Edielson Marlon Hilario

Edimilson Nunes Moreira

Eduarda Jackeline Da Silva Messias Pinheiro

Elaine Harkusz

Elen Aparecida Cassia Dos Santos

Elias Nunes Moreira

Elvis Carlos Dos Santos

Evandro Rodrigo Ferreira

Flavia Maiara Mota Flavio Marcelino

Francislaine Martins Dos Santos

Gabriel Carvalho De Almeida

Gabriel Henrique Da Cunha

Geisieli Favorito

Geovana Maria Salvarani

Geraldo da Silva

Gisele Aparecida Moreira Vital

Gustavo Wesley De Paula

Grazielle Aparecida Miranda de Souza

Hugo Felipe Candido Lopes

Jessica de Almeida Alexandre

Jeferson Josnei Schastalo

João De Araujo

João Francisco Pereira Neto

João Victor Ramos Magon

Josefa Maria De Araujo

Julio Cesar Favorito

Karen Rafaela do Prado Hauselmann

Karine de Azeredo

Karine Emanuele Silva Pereira

Larissa do Prado Fernandes Costa

Larissa Munhoz Secco

Leila Aparecida Messias

Lourdes Eugenio De Lima

Lucas Fernando Alexandre

Lucia Maria Teixeira

Lúcia Moreira Da Luz

Luiz Felipe Borges Tegon

Luiz Felipe De Almeida

Luiz Fernando Pereira

Maicon Danilo Rodrigues

Maicon de Oliveira

Marcilene Favorito De Souza

Maria Eduarda Braga

Maria Helena Alves

Maria Sebastiana Vigilato

Marilene Da Silva De Moraes

Meri Da Silva Santos

Naiara Cristina Francisco

Naiara Karoline Lopes

Nair Dos Santos Pereira

Noeme Olavo De Almeida

Pamala Michele Favorito

Priscila Vicosi Santana Dourado

Rafael Henrique Macedo Ribeiro

Rafael Sabino da Silva

Regiani Fabricio Pereira

Ricardo Natalino Rufato

Roberto Natal Gomes

Rodolfo Gonçalves Da Silva

Rodrigo Da Silva Oliveira

Rodrigo Peliceri Moreno

Ronaldo Paulo de Araujo

Rosinete Teixeira Gonçalves Da Silva

Rosival Silva Santana

Sandra Aparecida Poloni Pinheiro

Sebastiao Ramos Paiva

Sergio De Paiva

Sheila Cristina Couto Victorini

Sidinei Leal De Oliveira

Sidnei Andreazi

Silmar De Jesus Pontes

Silmara Vieira De Sa

Solange Das Dores Viéga De Oliveira

Sônia Maria Couto De Godoi

Suzana Favorito

Talis Willian Batista De Araujo

Talison Rafael Lopes

Tatiane Dos Santos De Jesus

Tatiana Teodoro Pereira

Thiago Batista Araujo

Viviane Fernanda Secco

Wagner Donizete Magro

Wellington Fernandes Ferreira