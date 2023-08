Novo Itacolomi cadastra interessados em receber mudas frutíferas

Siga o TNOnline no Google News

A Secretaria de Meio Ambiente de Novo Itacolomi abre nesta quarta-feira (16) a as inscrições para moradores interessados em receber mudas frutíferas do programa Ita Plant Fruit – Desembrulhar menos, descascar mais. A iniciativa é voltada para população urbana e rural do município e tem por objetivo estimular o consumo de alimentos naturais além de incentivar o uso de práticas orgânicas para o desenvolvimento da planta.

O prefeito de Novo Itacolomi, Moacir Andreolla, lembra que a alimentação saudável é um direito fundamental. “Poder contribuir neste processo é motivo de satisfação. A cada ano será trabalhada uma frutífera diferente. Em 2022, foram fornecidas mudas de caqui Fuyu e Kyoto e este ano a fruta escolhida será a lichia”, destaca.

As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico da prefeitura ou pessoalmente no Paço Municipal.

Para receber as mudas, é preciso atender alguns critérios de participação. Para população de área urbana, é obrigatória a participação na coleta seletiva de resíduos recicláveis. Já para moradores da zona rural, havendo nascentes na propriedade, elas devem estar protegidas por vegetação.

A gestora municipal de Meio Ambiente, Angélica Favorito, esclarece que além dos benefícios já citados, o Projeto Ita Plant Fruit visa a sensibilização sobre a importância socioambiental em cultivar árvores frutíferas no quintal e o fortalecimento da educação ambiental não formal. Segundo ela, nos critérios de seleção e classificação dos beneficiários, estão inclusas práticas tais como: uso de energias renováveis, compostagem de fração orgânica de resíduos domésticos e práticas de cultivo orgânica de produção agrícola.

Além de frutíferas, a Prefeitura também vai fornecer gratuitamente mudas nativas para reflorestamento de áreas rurais para conservação e ou recuperação de nascente de rios ou córregos; mata ciliar e áreas de reserva legal. Inscrições pelo site ou pessoalmente na prefeitura municipal.



