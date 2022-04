Da Redação

Novo Itacolomi anuncia volta da Festa do Frango e da Banana

A Prefeitura de Novo Itacolomi anunciou nesta quarta-feira (20) a retomada da Festa do Frango e da Banana que já tem data para acontecer. De acordo com o prefeito, Moacir Andreola, o tradicional evento da cidade será realizado nos dias 14 e 15 de maio, no Centro de Eventos Antônio de Oliveira, na PR-170.

No sábado (14), está programado show com a banda Santa Esmeralda e no domingo (15) almoço tradicional e leilão de animais na sequência. Andreola destaca ainda que na semana da festa será realizado evento técnico na cultura de banana e frango promovido pela Emater direcionado aos produtores rurais.

"É uma festa que fortalece o município. A divulgação dessas atividades, principalmente a cultura da banana, começou a partir desse evento. Agora somos o terceiro maior polo produtor de banana do Paraná", afirma o prefeito.