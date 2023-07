Novo inseticida contra Aedes é alvo de treinamento em Marilândia

Na última terça-feira (18), a equipe de controle de endemias de Marilândia do Sul recebeu uma capacitação realizada pela 16° Regional de Saúde para o uso de um novo inseticida contra o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue e de várias outras doenças.

O inseticida FludoraCo-Max será utilizado na nebulização espacial conhecida popularmente como fumacê. O novo princípio ativo foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além dos profissionais de controle de endemias de Marilândia do Sul, servidores de Califórnia e Rio Bom participaram da capacitação ministrada por técnico na 16ª Regional de Saúde.

A capacitação foi realizada em duas etapas, no período da manhã foi realizada a parte teórica no CREAS e durante a tarde foi a parte prática sobre o uso do inseticida no Estádio Romeu Beligni.

O coordenador de Endemias William Barbosa alertou a população: “vale ressaltar que mesmo com o novo inseticida a ajuda da população no combate à dengue é muito importante removendo todos os possíveis focos que possam existir nas residências e nos terrenos baldios, o nosso foco é eliminar os focos de dengue”.

O mosquito Aedes Aegypti é transmissor da dengue, febre amarela, chikungunya, e zika. O Aedes aegypti põe seus ovos em recipientes como latas e garrafas vazias, pneus, calhas, caixas d'água descobertas, pratos sob vasos de plantas ou qualquer outro objeto que possa ter água parada.

