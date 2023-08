Novo ambulatório inicia atendimentos no Hospital Regional de Ivaiporã

O Hospital Regional de Ivaiporã, uma das unidades próprias da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), iniciou nesta semana os atendimentos para os serviços cirúrgicos dos pacientes da região do Vale do Ivaí. Com o novo ambulatório especializado agora em funcionamento para consultas pré-cirúrgicas, a unidade hospitalar passa agora por uma nova etapa, ampliando a oferta dos serviços aos pacientes dos municípios da região.

Já foram atendidos pacientes dos municípios de Santa Maria do Oeste, Lidianópolis, Jardim Alegre, São João do Ivaí, Rio Branco do Ivaí, Cruzmaltina, Manoel Ribas, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Mato Rico, Rosário do Ivaí e Ivaiporã. Sessenta pessoas passaram pelas avaliações médicas, em sua maioria na especialidade de ginecologia. Grande parte dos encaminhamentos cirúrgicos foi para histerectomia, laqueadura e colpoperineo.

As consultas ambulatoriais são realizadas previamente às cirurgias e são necessárias para a constatação dos procedimentos e encaminhamento médico. O início da agenda para as cirurgias, nas três salas do centro cirúrgico, está previsto para o mês de setembro. Estão previstos ainda neste mês mais 340 consultas para cirurgias urológica, geral, otorrinolaringologia, ortopedia e vascular, com exame de ecodoppler.

A modelagem de gestão pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Funeas), que atualmente administra o hospital, foi implantada em janeiro. Desde então foram cumpridas as etapas administrativas obrigatórias e legais.

“A ampliação destes serviços foi uma determinação do governador Ratinho Junior, que está avançando no processo de ampliação de serviços e descentralização da saúde, possibilitando a redução das filas de espera. Desde o início do ano estamos agilizando o processo burocrático, exigências legais que precisam ser cumpridas, para efetivar o quanto antes os atendimentos à população”, enfatizou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O hospital está localizado no município-sede da 22ª Regional de Saúde, que abrange 16 municípios e uma população estimada em 144 mil habitantes. A unidade faz atendimentos à população da região nas áreas de clínica médica, e conta com 20 leitos de enfermaria e 10 UTIs geral de média complexidade. Também são realizados atendimentos em cardiologia, ultrassonografia, cirurgia geral, contanto ainda com um corpo clínico de infectologista, nefrologista e anestesiologista.

Para os pacientes internados são disponibilizados exames laboratoriais, ultrassonografia, eletrocardiograma, tomografia e raios-x, além de hemodiálise beira leito.

“O hospital é uma importante unidade que atende pacientes da região desde maio de 2020, e que agora está ampliando as ações”, ressaltou Marcello Machado, diretor-presidente da Funeas.

