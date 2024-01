Nove fardos de cerveja são furtados em bar de Bom Sucesso

Criminosos arrombaram um bar durante a madrugada desta terça-feira (2) em Bom Sucesso, no Vale do Ivaí e furtaram nove fardos de cerveja, além de R$ 200 em espécie.

O proprietário do estabelecimento, que fica localizado na Rua José Pereira, no centro da cidade, acionou a Polícia Militar (PM) após ver o bar aberto durante a manhã. Segundo os agentes, o homem afirmou que assim que chegou, encontrou a porta quebrada, com as travas jogadas para o lado de fora do estabelecimento.

Ao entrar no local, percebeu que a cerveja e o dinheiro foram furtados. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), a vítima foi orientada a procurar a DP se perceber que algo mais foi furtado. Conforme a PM, um patrulhamento foi realizado, mas nenhum suspeito foi encontrado.

