Nova tabela do IR isenta cerca de 30 mil trabalhadores na região de Apucarana

Em vigor desde 1º de janeiro, a medida livra totalmente do pagamento quem ganha até R$ 5 mil mensais

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.02.2026, 15:25:40 Editado em 08.02.2026, 15:25:37
Nova tabela do IR isenta cerca de 30 mil trabalhadores na região de Apucarana
Autor Com a mudança, a região soma agora 65,9 mil profissionais livres da cobrança - Foto: Joedson Alves / Agência Brasil

Cerca de 30 mil trabalhadores formais nos cinco maiores municípios da região de Apucarana (PR) passaram a ser beneficiados com a nova tabela do Imposto de Renda (IR) 2026. Em vigor desde 1º de janeiro, a medida isenta totalmente do pagamento quem ganha até R$ 5 mil mensais e estabelece descontos progressivos para rendas entre R$ 5 mil e R$ 7.350. Com a mudança, a região soma agora 65,9 mil profissionais livres da cobrança. Os dados foram levantados pela Tribuna junto ao Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

- LEIA MAIS: 'Mar de cadeiras' toma conta da área central para receber romeiros em Apucarana

Em Apucarana, o número de isentos saltou de 13,7 mil para 24,3 mil, um crescimento de 78%. Já em Arapongas, a quantidade de contribuintes beneficiados dobrou, atingindo a marca de 30 mil. O impacto também foi registrado em Ivaiporã (5,3 mil isentos), Jandaia do Sul (4,7 mil) e Faxinal (1,9 mil). No total, há mais de 90 mil trabalhadores formais nos cinco municípios da região, sendo que 72,9% estão isentos do imposto.

A medida abrange trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas. Segundo o economista e secretário municipal da Fazenda de Apucarana, Rogério Ribeiro, a regra já foi aplicada na folha de pagamento dos servidores municipais. Segundo ele, trabalhadores do setor privado também já sentiram os reflexos da medida no pagamento de janeiro. A expectativa é que a nova legislação estimule a economia local.

“O cenário apresenta dois lados distintos. Por um lado, haverá menos recursos imediatos para financiar políticas públicas, por outro, os brasileiros terão uma renda disponível maior, o que certamente se reverterá em consumo”, analisa Ribeiro.

Com a nova tabela, o economista projeta uma injeção financeira superior a R$ 6 milhões na economia dos cinco municípios citados. “A expectativa é que tenha impacto no comércio. Quando a renda disponível cresce, potencializa o consumo, aumentando os investimentos”, completa o secretário.

NOVA TABELA

Até o ano passado, o teto para isenção era de R$ 2.428,80. O novo projeto, apresentado pelo Governo Federal, foi aprovado pelo Congresso e sancionado em novembro de 2025. De acordo com a União, a estimativa é que 10 milhões de brasileiros que ganham até R$ 5 mil deixem de pagar o tributo em todo o país, enquanto outros 5 milhões, com renda até R$ 7.350, tenham redução no valor descontado.

Apucarana economia local imposto de renda isenção fiscal renda disponível trabalhadores formais
