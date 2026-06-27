Nova ligação entre municípios avança com autorização para obra em Jardim Alegre

A Prefeitura de Jardim Alegre recebeu na semana passada do Governo do Paraná através da Secretaria de Estado da Agricultura (Seab) a autorização para licitar a pavimentação de 4,5 quilômetros de estrada rural. A obra, orçada em quase R$ 6 milhões, é considerada estratégica porque vai viabilizar uma nova ligação asfaltada entre Jardim Alegre, Lunardelli e Godoy Moreira, reduzindo distâncias e facilitando o transporte de moradores e da produção agrícola.

O trecho faz parte de uma estrada de aproximadamente 25 quilômetros que interliga as comunidades Bananeira, em Godoy Moreira; Madalena, em Lunardelli; Jardim Florestal, Brasinha e Palmeirinha, em Jardim Alegre. (fotos abaixo)

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Dos cerca de 16 quilômetros no território de Jardim Alegre, parte já é pavimentada com CBUQ e outra com pedras irregulares. A nova obra concluirá os últimos 4,5 quilômetros que ainda não possuem pavimentação.

Segundo o prefeito Moisés dos Santos, o investimento vai além da pavimentação de um trecho da estrada. “Estamos construindo uma nova ligação entre municípios. Isso significa mais segurança para quem trafega, menos custo para o produtor rural e mais desenvolvimento para as comunidades que dependem dessa estrada todos os dias”, disse.

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De acordo com Moisés, as prefeituras de Lunardelli e Godoy Moreira também trabalham na conclusão dos projetos para pavimentar os trechos sob responsabilidade de cada município. Com isso, ficará faltando apenas a ligação entre as comunidades Madalena, em Lunardelli, e Bananeira, em Godoy Moreira, para formar um corredor totalmente pavimentado entre as três cidades.

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“A expectativa é que, em pouco tempo, a gente possa sair de Jardim Alegre, passar por Lunardelli e chegar a Godoy Moreira sem encontrar um único trecho de estrada de terra. Esse é um sonho antigo da nossa região e está cada vez mais perto de se tornar realidade”, afirmou o prefeito.

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Atualmente, quem precisa viajar entre Jardim Alegre e Lunardelli utiliza um percurso pelas rodovias PR-650, PR-082 e parte da PR-466, passando por São João do Ivaí. Para quem sai de Ivaiporã, o trajeto chega a cerca de 70 quilômetros.

Moradores da região comemoram

Morador da comunidade do Brasinha em Jardim Alegre há 60 anos, Everaldo Pereira da Costa contou que a pavimentação é uma reivindicação antiga dos moradores. Recentemente, ele precisou viajar para Godoy Moreira, mas, por causa das chuvas, a estrada rural estava com muito barro. Para conseguir chegar ao destino, teve de fazer um percurso mais longo, passando por São João do Ivaí.

“Essa obra era um sonho antigo. Os trechos foram sendo feitos aos poucos e agora vai faltar muito pouco para concluir a ligação. Quando tudo estiver pronto, o caminho para Godoy Moreira vai ficar bem mais curto e seguro. Vai facilitar a vida de quem mora, trabalha aqui na região“, afirmou.

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Com a nova ligação rural pavimentada, a expectativa é reduzir o tempo de viagem, diminuir os custos com transporte e facilitar o deslocamento de moradores, estudantes, trabalhadores e produtores rurais, fortalecendo a integração e o desenvolvimento econômico entre Jardim Alegre, Lunardelli e Godoy Moreira.





Everaldo Pereira da Costa reside há 60 anos na região - Foto: TN Online/Ivan Maldonado Everaldo Pereira da Costa reside há 60 anos na região - Foto: TN Online/Ivan Maldonado





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