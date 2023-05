Nova estação de tratamento de esgoto é inaugurada em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Ivaiporã

A cidade de Ivaiporã, no Vale do Ivaí (Norte do Paraná) passa a ter a partir desta quinta-feira (04) uma das mais modernas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) do Paraná. A estrutura, que recebeu um investimento de R$ 51,4 milhões da Sanepar, foi inaugurada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, ampliando a cobertura da rede de esgoto do município.



continua após publicidade .

Com a conclusão da Estação do Pindaúva, a rede coletora da Sanepar na cidade chega a 84,4 quilômetros de extensão, com mais de 4 mil ligações prediais, atendendo 13,9 mil habitantes. Para o governador, que além da conclusão da ETE inaugurou também entregou a nova sede do corpo de bombeiros e anunciou uma série de outros investimentos para a cidade, a intervenção da companhia de Saneamento melhoram a saúde da população da Ivaiporã e reforçam a vocação estadual para o desenvolvimento sustentável.

-LEIA MAIS: Ratinho Junior entrega obras e assina ordens de serviço em Ivaiporã

continua após publicidade .

“O Paraná é considerado o estado mais sustentável do Brasil e uma referência no tema para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então obras como esta da Sanepar ajudam a avançarmos ainda mais. O tratamento correto da água e do esgoto têm impacto direto sobre os rios e a natureza ,de modo geral e, por consequência, na saúde das pessoas, que precisam de menos tratamento médico”, afirmou Ratinho Junior.

“Vamos continuar investindo na melhoria dos índices de saneamento básico em todo o Paraná, que já têm várias cidades como uma referência nacional em cobertura de tratamento de água e esgoto”, acrescentou o governador.

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, ressaltou que a nova ETE vai permitir um salto imediato no índice de saneamento básico do município. “Com a Estação do Pindaúva, passamos de 15% para 54% de cobertura de esgoto na cidade, com potencial para atender toda a população no futuro. Além disso, desativamos a antiga estação de tratamento no centro, que poluía e desvalorizava toda a região. Não são apenas os milhões investidos que contam, mas principalmente a melhoria que a aplicação desse dinheiro causa na qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

continua após publicidade .

Além da construção da ETE, o projeto também envolveu a instalação de três novas estações elevatórios: Pindaúva, Mangueira e Pindauvinha. Estimativas da Sanepar apontam que as obras de construção da estação e estruturas complementares geraram cerca de 5,8 mil empregos diretos e indiretos, além de garantir à empresa a capacidade necessária para a universalização do esgotamento sanitário em Ivaiporã.

REAPROVEITAMENTO – Segundo o gerente regional da Sanepar no Vale do Ivaí, Luiz Carlos Jacovassi, a ETE do Pindaúva é uma das mais modernas do Paraná por contar com uma Unidade de Gerenciamento de Lodo (UGL), que transformará o lodo do esgoto, também chamado de biossólido, em fertilizante que pode ser utilizado pela agricultura familiar.

“São cerca de mil toneladas de matéria transformadas em fertilizante por ano, o suficiente para atender em torno de 50 famílias de pequenos agricultores carentes que vivem e trabalham na região. É um trabalho feito em conjunto com o Instituto Água e Terra, que seleciona as famílias de acordo com o solo em que o adubo pode ser utilizado, como plantações de café, laranja, milho, soja e trigo, além de amoreiras para o bicho da seda, por exemplo”, explicou Jacovassi.

Siga o TNOnline no Google News