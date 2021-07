Nova diretoria do Rotary Ivaiporã Integração assume; veja

Da Redação

Tomou posse na quarta-feira (07), a nova diretoria do Rotary Club Ivaiporã Integração. Devido à necessidade do distanciamento social, por conta da pandemia da Covid-19, a cerimônia foi realizada de forma híbrida, com participantes virtuais e presenciais.

continua após publicidade .

A nova diretoria será liderada pela rotariana Juliana Correa Tsechuk durante o exercício de 2021/22, e tem como lema “Servir Para Transformar Vidas”.

Juliana assume no lugar de Adão Casagrande que esteve à frente da presidência no ano rotário 2020/21.

continua após publicidade .

A solenidade contou com a presença virtual dos governadores distritais, Seizi Kawano (1995/96), Adelino Felipe de Azevedo (2015/16) e Osvaldo Santos Junior (2019/20).

A reunião presencial teve a participação dos governadores assistentes (2021/22) Celestino Alves de Souza e Arthur Harbs.

Na oportunidade, também foi entregue o título “Companheiro Paul Harris” ao rotarianos Celso Celestino Silva e Adão Casagrande. O título é a maior distinção concedida pela Fundação Rotária Internacional aos rotarianos que se destacam na prestação de serviços à sociedade e aos clubes

continua após publicidade .

Assista: