Nova diretoria do Rotary Club Jardim Alegre são empossados

Posse da nova diretoria gestão 2023/2024 sobre o lema “Crie Esperança no Mundo”.

Posse da nova diretoria gestão 2023/2024 sobre o lema “Crie Esperança no Mundo”.

Posse da nova diretoria gestão 2023/2024 sobre o lema “Crie Esperança no Mundo”.

Posse da nova diretoria gestão 2023/2024 sobre o lema “Crie Esperança no Mundo”.

Posse da nova diretoria gestão 2023/2024 sobre o lema “Crie Esperança no Mundo”.

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Rotary Club de Jardim Alegre realizou na quinta-feira (29-06), a posse da nova diretoria gestão 2023/2024 sobre o lema “Crie Esperança no Mundo”. Na oportunidade a presidente Rosângela Rossato Pachulski como último ato da gestão 2022/2023 deu posse a seis novos rotarianos.

continua após publicidade

Assumiu o cargo de presidente Marcia Carneiro Lobo Farias, como vice-presidente Rosângela Rossato Pachulski, secretário Carlos Eduardo dos Santos e tesoureira Isabela Lobo Farias.

- LEIA MAIS: Prefeito de Ivaiporã entrega nova viatura à Polícia Civil de Ivaiporã

continua após publicidade

“Muito feliz e agradeço ao apoio de minha família e todos companheiros que confiaram na condução do nosso clube. Assumir a presidência é uma grande responsabilidade, mas com o envolvimento e a participação de todos os companheiros, acredito que faremos uma gestão muito positiva”, destacou Marcia Lobo.

O evento contou com a presença do governador do distrito 4710 Arthur Harbs (2023/2024), Seizi Kawano governador distrital (1995/96), além de rotarianos de clubes da região e convidados.

“Me sinto feliz por mais uma vez estar em Jardim Alegre, onde os moradores são muito receptivos e amáveis. Vamos continuar trabalhando unidos com a nova diretoria, promovendo e apoiando o desenvolvimento do companheirismo para proporcionar oportunidade de servir”, afirmou o governador.

continua após publicidade

Seizi Kawano recebe título de Sócio Honorário

Na oportunidade o médico Seizi Kawano recebeu dos rotarianos o título de Sócio Honorário do Rotary Clube de Jardim Alegre.

O título de Sócio Honorário de um Rotary Club é a mais alta distinção que um clube de Rotary pode conceder a uma pessoa, rotariano ou não, que tenha prestado serviços relevantes ao clube.

Seizi Kawano se dedica ao Rotary Club Ivaiporã há 42 anos e em 2021 ajudou a fundar o Rotary Jardim Alegre ficou muito emocionado com a honraria.

continua após publicidade

“Tenho o maior apreço por Jardim Alegre que mora dentro do meu coração. Com certeza uma distinção que me deixa muito emocionado. Agradeço muito o Rotary Club de Jardim Alegre”, enfatizou.

Novos rotarianos

Além da posse do novo conselho diretor, o Rotary Clube Jardim Alegre deu posse a seis novos rotarianos.

Os empossados foram Janes de Maria Brancalhão Farias, que teve como madrinhas Regiane Farias e Marcia Lobo como madrinhas; Varlei dos Santos de Valdemar Kuhnen Christen apadrinhados por Ivan Maldonado.

Também foram empossados Andreia Aparecida da Silva Pulgas, Carlos Rodrigues Pulgas e José Claúdio dos Santos apadrinhados por Moisés Lnortovz dos Santos que na oportunidade foi representado pelo companheiro João Batista Prado.

Siga o TNOnline no Google News