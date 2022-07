Nova detonação de rochas será realizada em Jandaia do Sul; entenda

Da Redação

Paro garantir o segurança dos motoristas serão tomados os seguintes procedimentos

A Viapar informa que nesta quinta (28), às 15h, será realizada uma nova detonação de rochas no Contorno de Jandaia do Sul, no entroncamento da Estrada São João. Paro garantir o segurança dos motoristas serão tomados os seguintes procedimentos:

Evacuação no raio de 300 metros

Fechamento dos acessos municipais e particulares

Haverá paralisação de 5 minutos antes do detonação (ultima sirene).

A liberação ocorrerá 5 minutos após do detonação, depois da vistoria do Blaster (profissional responsável para realizar manuseio, arranjo, disposição e detonação de explosivo).

A BR 376 será fechada em ambos os sentidos durante a detonação e no período de verificação entre os km 219+500 e o km 220 +100.

Obra do Contorno de Jandaia do Sul mobiliza 220 trabalhadores

Retomadas em fevereiro de 2022, as obras do contorno de Jandaia do Sul envolvem atualmente 220 trabalhadores de empreiteira contratada pela Viapar e estão na fase de limpeza, terraplenagem e drenagem. Até agora, 10% do cronograma foi concluído, segundo balanço da concessionária, que é responsável pela construção mesmo com o fim do Anel de Integração.

A pedra fundamental foi lançada em setembro de 2021. Com o fim dos contratos, o início da obra acabou atrasando. A construção está prevista em acordo judicial firmado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) e a Viapar.

O acordo, discutido pelo Ministério Público Federal (MPF), foi homologado pela Justiça Federal ainda no final de 2020. A Viapar é uma das concessionárias que atuaram no Anel de Integração e executará as obras mesmo após o término do contrato com o Governo do Estado, em novembro de 2021. Somente em Jandaia do Sul, o investimento total será de R$ 59,4 milhões.

