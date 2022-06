Da Redação

Cemitério Municipal de Jardim Alegre

– Carlos Bento Sanches, 59 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira (13) às 04 horas. Era morador do Jardim Luiz XV e trabalhou por muitos anos no Posto Carajás, ao lado da Torre Eiffel. O corpo será velado na Capela Nacional, com início previsto para às 11 horas. O sepultamento será no Cemitério Municipal em horário a ser confirmado. Carlos era irmão do Benito Sanches, pai da Gabriela e do Lucas, esposo da Silvia.