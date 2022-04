Notas de falecimentos em Ivaiporã nesta quinta-feira (14)

Da Redação

Cemitério Municipal de Ivaiporã

– Aureaci dos Santos Rangel, 64 anos, conhecida por Áurea, faleceu na quarta-feira (14) às 19 horas. O corpo está sendo velado na Capela Mortuária do Jacutinga. O sepultamento está marcado para às 16 horas. Dona Áurea era viúva do Manoel Rangel, popular Neco que faleceu em dezembro do ano passado.

– Diego Schenk, 26 anos, morador no distrito de Jacutinga, morreu na noite de quarta-feira (13), vítima de acidente de trânsito na rodovia Nicolau Koltun. Segundo a Funerária Ivaiporã o velório será a partir das 12 horas na Capela Mortuária do Jacutinga. O sepultamento será no Cemitério Distrital em horário a ser confirmado pelos familiares.