Notas de falecimentos de Ivaiporã e região neste sábado (30)

Da Redação

Cemitério Municipal de Jardim Alegre

- Geraldo Poderosa de Jesus da Silva, 80 anos, era esposa do Pedro, que trabalhou por muitos anos no barracão da Prefeitura. O corpo está sendo velado na residência, na Rua Pitanga, 772 em Jardim Alegre. O sepultamento será no domingo (1º ), às 9 horas.

- Maria da Luz Bonfim de Meira, proprietária de um Sítio da região do Monte Alto, município de Cruzmaltina. O corpo está sendo velado na Capela da Funerária Bom Jesus em Faxinal, cidade onde residia, atualmente. O sepultamento será às 17 horas, no Cemitério Municipal de Cruzmaltina.