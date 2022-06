Notas de falecimentos de Ivaiporã e região nesta terça-feira

Da Redação

– Carlos Bento Sanches, 59 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira (13) às 04 horas. Era morador do Jardim Luiz XV em Ivaiporã trabalhou por muitos anos no Posto Carajás, ao lado da Torre Eiffel. O corpo está sendo velado na Capela Nacional. O sepultamento será no Cemitério Municipal na terça-feira (14) às 10 horas. Carlos era irmão do Benito Sanches, pai da Gabriela e do Lucas, esposo da Silvia.

– Josefa Aparecida Pacheco, 66 anos, faleceu na manhã desta segunda-feira, em decorrência de problemas respiratórios. Dona Josefa como era conhecida e muito querida em Ivaiporã. Bastante ativa nas redes sociais, emitia opiniões e conselhos aos amigos, que acabavam repercurtindo nos grupos de WhatsApp. Ela morava na vila nova Porã, pertinho da Apac. O corpo está sendo velado na Capela Aliança e o sepultamento será na terça-feira (14) às 12 horas, no Cemitério Municipal.

– José Nazareno Mira, 62 anos, faleceu na segunda-feira (13) em Curitiba. Nazareno como era conhecido morou por muitos anos em São João do Ivaí, onde deixou familiares e amigos. O corpo está sendo transladado para e será velado na Capela Mortuária a partir das 10 horas. O sepultamento será nesta terça-feira (14) no Cemitério Municipal de São João do Ivaí às 16 horas.