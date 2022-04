Notas de falecimentos de Ivaiporã e região nesta segunda-feira (4)

Da Redação

– Antônio Alarcon, 80 anos, conhecido como Sarrafo. Pai do Claudemir Alarcon (Careca), morava atualmente na Vila Santa Maria. O corpo está sendo velado na Capela Aliança em Ivaiporã. Sepultamento na segunda-feira (4), em horário a ser confirmado pela família.

– Vicente Cândido de Oliveira, 85 anos, faleceu no domingo (3). Pai do conhecido Sandrinho Cândido. O corpo está sendo velado na Capela Mortuária de São Pedro do Ivaí. O sepultamento será nesta segunda-feira no Cemitério Municipal às 16 horas.