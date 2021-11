Da Redação

'Noiva fantasma': pessoas acreditam em lenda da região

Reza a lenda que uma mulher teria morrido em um acidente no dia de seu casamento, na estrada entre São João do Ivaí e Lunardelli, na altura da Mata Suíça, e que a partir daquele dia, ela passou a assombrar às pessoas que passam pelo local. O fato é que cada um conta uma versão diferente dessa lenda.



Porém, o que nunca acaba com o passar do tempo são as histórias sobre a tal "Noiva da Mata Suíça". No 5º episódio de "Fantasmas da Estrada", o cineasta apucaranense Semi Salomão, do quadro "O Caçador de Mistérios", do TNOnline, fala sobre a suposta aparição da "Noiva da Mata Suíça".

No vídeo, há relato de pessoas que afirmam ter visto a mulher na estrada e também de um dos integrantes da família Zaramella, dona de um casarão abandonado há poucos quilômetros de São João do Ivaí.

Assista:

'Noiva fantasma': pessoas acreditam em lenda da região - Vídeo por: tnonline