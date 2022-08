No dia dos pais, homem agride filha de 5 anos; PM foi acionada

Da Redação

A criança estaria com vermelhidão e escoriações por várias partes do corpo

Um homem de 24 anos foi preso em Jandaia do Sul, na noite deste domingo, 14, dia dos pais, por agredir e deixar marcas em uma criança de 5 anos. Segundo o relatório da Polícia Militar (PM), a criança seria filha do agressor.

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe se deslocou até a Vila Nova, onde segundo informações repassadas, uma criança de 5 anos de idade havia sido vítima de agressão física, sendo que o autor das agressões seria o próprio pai.

Chegando no local, a equipe viu um homem que, ao perceber a chegada da polícia, começou a correr para o interior de uma residência, sendo dada a ordem para que ele parasse e colocasse às mãos na cabeça. Ele desobedeceu, sendo logo após, alcançado pela equipe policial, que precisou conter e algemar o suspeito.

Uma mulher, de 21 anos, testemunha dos fatos, disse que o rapaz é seu companheiro e que estava sob o efeito de drogas. Ela afirmou que ele teria agredido com tapas e chineladas a filha de 5 anos de idade, e que devido a agressão sofrida, a criança estaria com vermelhidão e escoriações por várias partes do corpo.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a delegacia da cidade.

