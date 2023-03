No dia da Mulher 6ª CIPM atende duas denúncias de violência doméstica

Da Redação

Na quarta-feira (8), policiais militares da 6ª CIPM foram acionados para atendimento a duas denúncias envolvendo violência doméstica na região. Os casos foram nas cidades de Faxinal e São João do Ivaí.

Por volta das 9h30, a guarnição de Faxinal foi acionada para deslocar na Av. Brasil, próximo do Posto Pires onde estaria ocorrendo uma situação de violência doméstica.

Em contato com solicitante, ela relatou ter sido agredida pelo seu esposo, que já não estava mais no local na chegada da equipe.

Disse que teve um primeiro desentendimento em outro local onde ela desceu do veículo que estavam e se deslocou a pé até o pátio do posto de combustíveis, quando foi alcançada por ele que tentou conduzi-la a força com violência para fora do posto, e devido a reação dela, ele a agrediu causando pequena lesão no braço direito. O homem teria ainda proferido ameaças de morte contra á vitima.

Foi realizada diligencia no intuito de localizar o autor porém não houve exito, posteriormente a equipe retornou ao local pra orientar a vítima sobre os procedimentos cabíveis e possibilidade de medida protetiva caso a vítima achar necessário.

Por voltas da 18h45, em São João do Ivaí, os policiais foram acionados para o Distrito do Ubaúna, em uma residência onde a solicitante disse que estaria acontecendo uma briga entre marido e mulher, que a mulher estaria pedindo ajuda.

No local a equipe em contato com o casal que supostamente estaria brigando, disseram que a situação mencionada na denúncia se tratava apenas de uma discussão entre eles e que já estaria tudo acertado.

O casal foi identificado e não foi possível identificar lesões aparentes em ambos. As partes optaram por não representar.

