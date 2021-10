Neto furta revólver calibre 38 da casa dos avós

Da Redação

Um adolescente foi encaminhado na tarde de sábado (9), por volta das 14h20, à Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí, após assumir ter furtado e escondido um revólver calibre 38 do avô e se negar a devolver a arma de fogo.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo avô do menor, ele relatou que é taxista e possui a arma particular registrada em seu nome. Contou que viu a arma pela última vez na quarta-feira (6) e só percebeu o furto na noite de sexta (8), após ver no celular da esposa dele, uma foto do neto, com a arma e uma porção crack.

No local além, do solicitante, estava a mãe do menor, um escrivão da Polícia Civil amigo do avô e conselheiros tutelares, os quais acompanharam toda a situação.

Para a equipe da PM, o menor assumiu que havia furtado a arma e que havia escondido em um “Mocó”. Perguntado se havia vendido o revolver ou entregue para algum traficante disse que não é usuário e escondeu a arma para utilizar após sair do internamento.

Ainda segundo os policiais, o menor falava de forma debochada e firme, sendo que sua mãe disse que ele têm muitos problemas psicológicos sendo que já procurou tratamento, porém ele não se ajuda e inclusive bate nela.

Como o menor assumiu a autoria do furto foi dado voz de apreensão, sendo encaminhado com os presentes, à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.